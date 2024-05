Mo: Consiglio Difesa, imprescindibile protezione navi in Mar Rosso

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “L’instabilità della regione” mediorientale “ha ripercussioni dirette anche sui nostri interessi nazionali”. Il Consiglio supremo di Difesa “ha valutato imprescindibile la protezione delle navi in transito nel Mar Rosso, messe a rischio dagli attacchi dei ribelli Houthi. L’Italia, che ha ottenuto il comando tattico della operazione Aspides, è attiva per la salvaguardia della sicurezza e dell’economia europea nonché per il rispetto ovunque della libertà di navigazione”. É quanto si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.