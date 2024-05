Mo: Conte, ‘basta massacri, fermiamo follia Netanyahu’

28 Maggio 2024

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Un altro massacro di civili a Rafah. Ancora morti, ancora distruzione fra gli sfollati. Oggi alla Camera il MoVimento 5 Stelle ha mostrato le bandiere di due popoli che non hanno voce, quelli che gli altri non vogliono ascoltare: i civili palestinesi che muoiono sotto i raid e il popolo della pace che pretende il cessate il fuoco”. Così il leader M5S, Giuseppe Conte, postando sui social la foto dei deputati che oggi alla Camera hanno esposto bandiere palestinesi e della pace. “Basta con l’ignavia. Fermiamo la follia di Netanyahu! Due popoli e due stati per Palestina e Israele”.