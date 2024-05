MO: Conte, ‘da governo ignavia e vigliaccheria all’Onu, pagina vergognosa’

13 Maggio 2024

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “E’ una pagina vergognosa” l’astensione dell’Italia all’Assemblea generale delle Nazioni Uniti sulla risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata a diventare membro a pieno titolo dell’Onu, “è una ferita che si aggiunge a due altre ferite quando l’Italia si è astenuta due volte di fronte a una risoluzione che prospettava il cessate il fuoco a Gaza”. Lo ha detto il leader di M5S Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera a Roma.

“E’ un’altra pagina vergognosa che questo governo ha scritto – incalza Conte – perché evidentemente è indifferente a quello che sta succedendo a Gaza e a Rafah con 35.000 civili palestinesi morti, per la maggior parte bambini e donne”.

“Il 7 ottobre è una pagina atroce, un attacco terroristico di fronte al quale siamo inorriditi, però la reazione” di Israele “è inaccettabile e non possiamo essere silenti. Io non posso sentirmi rappresentato da un governo che con ignavia e vigliaccheria in tre passaggi decisivi si astiene. Che devo pensare? Che fa prevalere la solidarietà al governo destra di Netanyahu? Posso pensare che la solidarietà politica possa prevalere di fronte a questo massacro? Noi riconosciamo il diritto di Israele alla propria difesa, ma quello che sta succedendo è inaccettabile e la nostra condanna è ferma, fermissima”.