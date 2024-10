Mo: Conte, ‘dove sono i patrioti? Aprano gli occhi e smettano di coprire Netanyahu’

11 Ottobre 2024

Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Spero che anche coloro che ancora non vogliono vedere quello che sta succedendo aprano gli occhi. Siamo in presenza di attacchi in violazione di qualsiasi norma internazionale, questo succede ormai da 12 mesi, noi lo stiamo denunciando”. Lo ha detto Giuseppe Conte, a Genova, parlando della situazione in Medio Oriente.

“Dove sono i nostri patrioti? Crosetto ha avuto parole chiare, ma la Meloni? Spero che i patrioti aprano gli occhi e la smettano di fornire copertura politica al governo di Netanyahu responsabile di crimini di Stato”, ha aggiunto il leader M5s.