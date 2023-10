Mo: Conte, ‘Meloni abbandona patriottismo nazionalista per il turbo atlantismo’

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – “Dal primo giorno che si è insediata a Palazzo Chigi, Meloni ha abbandonato il patriottismo nazionalista, per abbracciare un turbo atlantismo del tutto acritico, prima sull’Ucraina e ora su Gaza. La stessa Unione europea ha mostrato una carenza di leadership politica, mentre avrebbe bisogno di leader coraggiosi, che spingano per il cessate il fuoco e convincano Israele a interrompere questa catastrofe umanitaria e a ripiegare su azioni mirate contro Hamas”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, in un’intervista oggi su La Stampa.