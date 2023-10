Ottobre 14, 2023

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Noi di ambiguità non ne abbiamo, a nessun livello. Non consento a nessuno” di dirlo “che sia il presidente della comunità ebraica milanese che ci ha dato addirittura degli antisemiti, che sia Fratelli d’Italia. Io devo difendere il M5S: ha dato 24 ore di tempo a presidente comunità ebraica milanese di spiegare, non lo ha fatto. Per prima volta faremo una querela”. Così Giuseppe Conte alla festa del Foglio.