Mo: Costa (M5s), ‘dovere promuovere soluzione che ponga fine a incubo’

7 Ottobre 2024

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “A un anno dall’inizio di questa guerra devastante, non possiamo più restare spettatori di fronte a una tragedia umanitaria di tali dimensioni. Si parla di 42mila morti, tra cui 17mila bambini, e oltre 2 milioni di persone costrette a vivere nelle tende, sfollate dalle loro case. Sono 42 milioni le tonnellate di detriti e serviranno 10 anni solo per rimuovere le macerie a Gaza e ben 40 per ricostruire ciò che è stato distrutto. Un tessuto familiare e sociale che ormai non esiste più”. Lo scrive in un post sui social Sergio Costa, deputato del Movimento 5 stelle e vicepresidente della Camera.

“Come vicepresidente della Camera – aggiunge -, sento la profonda responsabilità di spingere affinché l’Italia si metta al centro di un’azione diplomatica internazionale. Abbiamo il dovere di promuovere una soluzione che ponga fine a questo incubo, agendo con determinazione per fermare la violenza e costruire un futuro di pace”. “Non possiamo restare indifferenti. Ogni giorno che passa, la sofferenza cresce. È il momento di agire, di metterci in prima linea per difendere la vita e sostenere la pace. L’Italia può e deve fare la differenza”, conclude Costa.