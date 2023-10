Mo: Craxi, ‘attenzione a manifestazioni indirizzate e strumentalizzate’

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Bisogna prestare grande attenzione e analizzare compiutamente i disordini e le proteste che, in questi giorni e in queste ore, dilagano in larga parte del mondo arabo-musulmano. Sarebbe sbagliato attribuire questi accadimenti esclusivamente ad una naturale reazione emotiva agli eventi che si consumano nella striscia di Gaza. Una reazione che esiste ma che è anche guidata e alimentata sapientemente da una strategia e da una forte campagna di odio e disinformazione operata da Hamas e dai suoi alleati occulti e palesi”. Lo afferma Stefania Craxi, di Forza Italia, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato.

“Infatti, le manifestazioni, soprattutto in alcune realtà, hanno un che di organizzato, sono fomentate e appositamente indirizzate. Si strumentalizza -aggiunge- una questione da sempre popolare quale quella palestinese, per destabilizzare alcuni Paesi e sovvertire le loro attuali leadership. È soprattutto il rischio di realtà, pur tra loro diverse, come Libano e Giordania, che ospitano tra le più grandi comunità palestinesi, in cui le proteste sono state più forti e veementi”.

“Per questo serve lavorare per evitare ogni possibile scintilla che possa causare un innesco ben più grande, mantenere viva una prospettiva per il popolo palestinese, fatto salvo il diritto di Israele a difendersi nel rispetto delle leggi internazionali e, soprattutto, a vivere in sicurezza. È l’impegno nostro -conclude Craxi- e di tutta la comunità internazionale, in primis di alcuni Paesi arabi con i quali da tempo come Occidente condividiamo rapporti e relazioni proficue”.