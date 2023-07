Mo: Craxi, ‘missione in Giordania della commissione Esteri e Difesa del Senato’

Luglio 9, 2023

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Prenderà il via domani, lunedì 10 luglio, la missione in Giordania della Commissione Affari esteri e difesa del Senato, impegnata in una serie di incontri che giungono in un momento particolarmente delicato per la vasta area mediorientale, di cui il Paese di Sua Maestà Abdallah II rappresenta un fulcro strategico”. Lo rende noto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia (FI) e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama.

“Lunedì mattina -informa Craxi- saremo a colloquio ad Amman con la Ministra della Cooperazione e Pianificazione Internazionale, Zeina Toukan; un appuntamento cui farà seguito lo scambio di vedute con il Presidente del Senato, Faisal Al Fayez, a sua volta propedeutico all’incontro con la Commissione esteri del Senato giordano. Nel pomeriggio, si farà tappa presso l’ufficio dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per un briefing con il direttore e con i principali attori dell’Aics in Giordania”.

“Martedì 11 luglio – comunica infine Craxi – concluderemo la missione con una visita al sito archeologico di Petra, dove incontreremo lo Chief Commissioner Suleiman Farajat”.