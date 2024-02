Mo: Crippa (Lega), ‘solidarietà a Meloni, immagini inaccettabili’

Febbraio 17, 2024

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Ancora una volta siamo costretti a vedere delle immagini inaccettabili. Bruciare la foto del presidente del Consiglio è un atto violento e semplicemente intollerabile in un Paese democratico come il nostro. Siamo vicini a Giorgia Meloni, l’odio non fermerà le nostre idee”. Così in una nota il deputato della Lega Andrea Crippa.