Mo: Croce Rossa, ‘combattimenti rendono difficile consegna aiuti’

Gaza, 2 dic. (Adnkronos) – “Continuiamo a sollecitare tutte le parti a consentire l’accesso agli aiuti a tutti i civili… ospedali, squadre mediche e operatori umanitari in modo che possano continuare con il loro lavoro salvavita”. Lo ha detto ad Al Jazeera Hisham Mhanna, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, aggiungendo di sperare che gli aiuti umanitari per la popolazione di Gaza devastata dalla guerra non vengano “politicizzati”.

Inoltre, Mhanna ha affermato che i combattimenti in corso nell’enclave assediata rendono difficile il funzionamento delle agenzie umanitarie: “Dovrebbe esserci un cessate il fuoco completo affinché gli aiuti umanitari possano contribuire ad alleviare, anche se leggermente, la sofferenza dei civili”.