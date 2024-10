Mo: Croce Rossa libanese, ‘raid Israele ha ucciso 1 militare e ferito 4 medici’

3 Ottobre 2024

Beirut, 3 ott. (Adnkronos) – La Croce Rossa libanese ha reso noto che l’attacco israeliano di stamattina al convoglio nei pressi del villaggio di Taybeh ha ferito – e non ucciso, come riferito in precedenza – i 4 medici dell’organizzazione sanitaria che stavano evacuando alcuni feriti dal sud del Libano. Nel raid è rimasto ucciso un militare libanese di scorta al convoglio stesso.