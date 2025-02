Mo: Croce Rossa, ‘rilascio ostaggi vivi e morti dev’essere dignitoso’

20 Febbraio 2025

Tel Aviv, 20 feb. (Adnkronos) – “Queste operazioni sono pensate per svolgersi in privato, per rispetto dei defunti e degli afflitti. Siamo stati chiari: qualsiasi rilascio, di ostaggi, vivi o morti, deve essere effettuato con dignità e riservatezza”. Lo ha dichiarato la Croce Rossa, parlando del rilascio degli ostaggi morti di oggi da parte di Hamas.

“Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha restituito oggi le spoglie degli ostaggi che avrebbero dovuto riunirsi ai loro cari in vita, non nella morte”, ha aggiunto l’organizzazione umanitaria. “Il nostro ruolo oggi è stato quello di adempiere a una missione umanitaria fondamentale per consentire alle famiglie di piangere con dignità. Hanno il diritto di piangere e onorare i propri cari con una degna sepoltura”.