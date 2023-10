Mo: Darmanin, ‘da sabato oltre 100 atti antisemiti in Francia’

Ottobre 12, 2023

Parigi, 12 ott. (Adnkronos) – Da sabato sono stati registrati dalla polizia francese più di 100 atti antisemiti, costituiti “principalmente da graffiti”. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Gérald Darmanin in un’intervista alla stazione radio France Inter. I graffiti – ha precisato – includono svastiche e inviti a uccidere gli ebrei, oltre ad “alcuni atti più gravi”, tra cui persone con armi fermate all’ingresso dei siti ebraici.

Al momento non esiste alcuna minaccia terroristica islamica che colpisca in particolare gli ebrei in Francia, ha aggiunto Darmanin. Ma ha avvertito che “l’odio online si è scatenato”, con un livello “estremamente elevato” di segnalazioni di abusi antisemiti.

“Se si tratta di una protesta a sostegno di Hamas o a sostegno dell’azione di alcuni palestinesi contro Israele, è ‘no’, ha risposto. Quindi da domenica li vieteremo caso per caso”, ha detto Darmanin, in seguito al divieto di diverse manifestazioni filo-palestinesi in Francia.