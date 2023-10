Mo: Darmanin, ‘effettuati 20 arresti in Francia per atti e minacce antisemite’

Ottobre 11, 2023

Parigi, 11 ott. (Adnkronos) – Il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin ha affermato che, dallo scorso fine settimana, in Francia sono stati effettuati 20 arresti per atti e minacce antisemite. Visitando una scuola ebraica a Sarcelles, a nord di Parigi, ha sottolineato che “è importante che tutti gli ebrei francesi sappiano di essere protetti”.

La Francia ha rafforzato la sicurezza di circa 500 siti in tutto il Paese, comprese scuole ebraiche, sinagoghe e centri culturali. Darmanin ha affermato che la polizia che protegge questi siti ha segnalato 50 attacchi antisemiti, “il che dimostra sia l’efficacia delle misure, ma anche la minaccia che grava sugli ebrei francesi”.

In precedenza aveva affermato che gli attacchi antisemiti avvenuti in Francia a partire dal fine settimana includevano persone che si radunavano in gran numero davanti alle sinagoghe gridando minacce, droni con telecamere che entravano nei cortili delle scuole, graffiti, insulti verbali e lettere minatorie.