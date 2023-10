Mo: De Maria (Pd), ‘bandiere Israele bruciate a Bologna, non sottovalutare’

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Quel che è successo ieri a Bologna richiede che si dicano parole chiare. Una cosa è chiedere sicurezza per i civili palestinesi. Altra cosa è bruciare la bandiera di Israele o condividere un certo tipo di messaggi davvero inaccettabili senza dire una parola sulla barbarie di Hamas”. Così Andrea De Maria del Pd.

“Chi si batte per la pace deve riconoscere il diritto alla sicurezza dello stato di Israele insieme al diritto del popolo palestinese a vivere in un proprio stato. Ed il rischio del riproporsi di fenomeni di antisemitismo non deve assolutamente essere sottovalutato. Ce lo insegna la storia che abbiamo alle spalle, anche in Italia”.