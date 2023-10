Mo: De Monte (Iv), ‘insopportabili ambiguità a sinistra, speriamo posizione unitaria in aula’

Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Sono insopportabili le ambiguità che una certa sinistra manifesta sulla crisi in Medio Oriente e su Israele. Speriamo che oggi in Parlamento le forze politiche riescano a condividere la medesima posizione. In giro per l’Italia, purtroppo, leggo di tanti precari equilibrismi, come sta avvenendo a Milano con i dinieghi ad esporre la bandiera di Israele. In queste ore, più che mai, sostenere Israele significa sostenere la nostra #libertà”. Lo scrive su Twitter la deputata Isabella De Monte, del gruppo Azione-Italia Viva.