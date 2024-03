Mo: decimo bambino morto per fame, Oms, ‘carestia imminente a Gaza’

Marzo 2, 2024

Gaza, 2 mar. (Adnkronos/Dpa/Eusropa Press) – In seguito alla notizia delle autorità della Striscia di Gaza secondo cui un decimo bambino è morto per malnutrizione e disidratazione, le Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme sulla disperata insicurezza e sull’incombente carestia nell’enclave. “I documenti ufficiali di ieri o di questa mattina riportano della presenza di un decimo bambino morto per fame ufficialmente registrato in un ospedale”, ha detto il portavoce dell’Oms Christian Lindmeier, aggiungendo che “si tratta di una soglia.” molto triste, ma purtroppo ci si può aspettare che le cifre non ufficiali siano più alte”.

La notizia è arrivata dopo che i media hanno riferito che durante la notte quattro bambini erano morti all’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, oltre che di altri sei giovani morti mercoledì nello stesso centro e all’ospedale Al Shifa, della città di Gaza.