Mo: delegazione Avs in Palestina

27 Aprile 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Una delegazione di parlamentari di Avs è appena atterrata a Tel Aviv. La delegazione guidata da Nicola Fratoianni, a cui si aggiungerà nelle prossime ore anche Angelo Bonelli, è composta dal capogruppo al Senato Peppe De Cristofaro, dal vicecapogruppo dei deputati rossoverdi Marco Grimaldi e da Franco Mari. Con loro Luisa Morgantini già vicepresidente del Parlamento europeo e presidente di AssopacePalestina. Obiettivo, riferisce un comunicato, “è quello di vedere con i propri occhi, la condizione dei palestinesi che vivono nei territori occupati del ‘67 compresa Gerusalemme est e le pratiche del Governo israeliano”.

La delegazione rimarrà per alcuni giorni in Palestina, dove avrà una serie di colloqui con esponenti della società civile, delle Ong presenti, di varie associazioni e con l’Autorità nazionale palestinese. A Gerusalemme incontreranno movimenti israeliani per la fine della guerra e dell’occupazione e membri della Knesset della joint list. Verranno visitati villaggi e campi profughi “dove la violenza dei coloni e dell’esercito costringe la popolazione palestinese ad evacuare”.