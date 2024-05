Mo: delegazione Hamas arriva al Cairo per i colloqui su cessate il fuoco

7 Maggio 2024

Il Cairo, 7 mag. (Adnkronos) – I negoziatori di Hamas guidati da Khalil al-Hayya sono arrivati ​​poco fa al Cairo da Doha. Lo scrive in un comunicato il gruppo palestinese, aggiungendo che la delegazione si è recata nella capitale egiziana per “dare seguito agli sforzi con i fratelli mediatori in Egitto e Qatar, per completare l’accordo per fermare l’aggressione contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza”.