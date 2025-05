Mo: delegazione M5s a Rafah, ‘leader fermino genocidio’

18 Maggio 2025

Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Facciamo partire da qui il più accorato degli appelli perchè tutti i leader mondiali, e in particolare il nostro governo, prendano come priporitario l’impegno a a far finire questo genocidio, questo massacro. Qui c’è la fine dell’umanità”. Lo dice il deputato del M5s Dario Carotenuto nel video postato sui social dalla delegazione M5s al valico di Rafah.

“Meloni ha dichiarato di essere ‘amica’ del governo criminale di Netanyahu che sta uccidendo ed affamando i palestinesi, vietando persino che arrivino gli aiuti umanitari. Una nostra delegazione – nell’ambito dell’intergruppo parlamentare per la pace fra Israele e Palestina – si è recata al valico di Rafah per testimoniare ancora una volta questa vergogna”, si legge nel testo che accompagna il video. La delegazione M5s è formata dai parlamentari Carmen Di Lauro, Stefania Ascari, Dario Carotenuto, Danilo Della Valle, Arnaldo Lomuti e Valentina Barzotti.