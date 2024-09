Mo: Della Valle (M5s), ‘esercito israeliano disumano, Ue reagisca’

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Bombardare una scuola con dentro bambini e funzionari delle Nazioni Unite è un atto disumano che condanniamo nel mondo più assoluto. Esprimiamo la nostra solidarietà ai parenti delle vittime e ai funzionari dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) che svolgono il loro compito a rischio della loro stessa vita. Chiediamo all’Unione europea di reagire con forza e di sospendere una volta per tutte l’accordo di associazione con Israele”. Così in una nota Danilo Della Valle, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“Settimana prossima, in occasione della plenaria di Strasburgo, durante l’audizione dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, Josep Borrell, chiederemo conto dell’inazione dell’Unione europea davanti a questo genocidio. Fino a quando i crimini di guerra dell’esercito israeliano resteranno impuniti e tollerati dalle democrazie occidentali?”, conclude.