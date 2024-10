Mo: Della Vedova (+Eu), ‘inaccettabile Netanyahu su Unifil’

14 Ottobre 2024

Roma, 14 ott (Adnkronos) – “Dobbiamo tener conto della situazione complicata che vive Israele, delle minacce esistenziali che aumentano invece di diminuire. Netanyahu però deve capire che la missione Unifil è stata confermata dal Consiglio di Sicurezza di recente e fino al 2025: è totalmente inaccettabile quel linguaggio. Quale che sia la condizione sul terreno, lì ci sono le Nazioni Unite, è bene che Netanyahu e l’IDF si comportino di conseguenza”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova ospite a Sky Start.

“Il sostituto di Nasrallah arriverà direttamente dai pasdaran iraniani, e questo è un tema rispetto al quale, se l’Europa esistesse, se avesse gli strumenti per una politica estera e di difesa comuni, dovrebbe tenere conto. L’Iran non è più il convitato di pietra, è operativamente dentro le cose e ha un obiettivo: distruggere Israele. Questo significa dare ragione a Netanyahu? No. Significa casomai riconoscere le ragioni di Israele a prescindere dal governo”, ha concluso Della Vedova.