Mo: Della Vedova, ‘propaganda antisemita non può avere spazio’/Rpt

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “La mia vicinanza alla Comunità ebraica di Roma. Inquieta vedere le scritte antisemite comparse oggi nella Capitale: non può esserci alcuno spazio, per di più in una città che fu teatro dei rastrellamenti di incolpevoli italiani ebrei, poi deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti, per alcuna propaganda anti ebraica”. Lo scrive su X il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.