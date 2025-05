Mo: Della Vedova, ‘su manifestazione fondamentali richieste Sinistra per Israele’

27 Maggio 2025

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Alla perentoria richiesta che Netanhyau fermi le operazioni militari, con un cessate il fuoco immediato a Gaza innanzitutto per il soccorso alla popolazione palestinese, trovo fondamentale che si aggiunga la condivisione delle istanze formulate da Sinistra per Israele in vista della della manifestazione del 7 giugno”. Lo afferma in una nota il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

“Come sottolineato da Emanuele Fiano, la richiesta di liberazione immediata di tutti gli ostaggi israeliani, la necessità dello smantellamento di Hamas e la ⁠condanna del dilagante antisemitismo, sono punti irrinunciabili per affrontare in modo efficace il dramma in atto in medio oriente”, conclude.