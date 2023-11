Mo: deposito carburante Unrwa a Gaza a secco

Novembre 13, 2023

Gaza, 13 nov. (Adnkronos) – Il deposito di carburante dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi a Gaza è rimasto a secco ed entro pochi giorni l’Unrwa non sarà più in grado di rifornire gli ospedali, rimuovere le acque reflue e fornire acqua potabile. Lo ha detto il capo dell’agenzia, il commissario generale Philippe Lazzarini, precisando che si sta lentamente svuotando il deposito di carburante al confine israeliano contenente “riserve strategiche”.