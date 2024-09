Mo: destra governo israeliano, ‘Netanyahu non accetti tregua in Libano’

26 Settembre 2024

Tel Aviv, 26 set. (Adnkronos) – Gli esponenti di destra del governo israeliano hanno sollecitato pubblicamente il primo ministro Benjamin Netanyahu a non accettare una tregua di 21 giorni in Libano, affermando che ciò non avrebbe alcuna giustificazione morale e servirebbe solo a consentire a Hezbollah di riorganizzarsi dopo la serie di colpi ricevuti.

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha twittato che “la campagna nel nord dovrebbe concludersi con uno scenario: schiacciare Hezbollah, impedendo la sua capacità di danneggiare i residenti del nord. Non bisogna dare al nemico il tempo di riprendersi dai duri colpi ricevuti e di riorganizzarsi per la continuazione della guerra dopo 21 giorni”.