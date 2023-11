Mo: Egitto: 7.000 titolari di passaporto straniero in attesa di lasciare Gaza

Novembre 2, 2023

Il Cairo, 2 nov. (Adnkronos/Dpa) – Circa 7.000 titolari di passaporti stranieri provenienti da 60 paesi sono in attesa di lasciare la Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri egiziano, invitando i rappresentanti delle ambasciate straniere ad un incontro al Cairo per fornire informazioni sui documenti necessari per entrare in Egitto dal territorio palestinese devastato dalla guerra.

Non è chiaro se i 7.000 siano esclusivamente cittadini stranieri o anche palestinesi con un secondo passaporto. Né se ci siano altri stranieri a Gaza che non vogliono andarsene. Ieri centinaia di cittadini stranieri e palestinesi con doppia nazionalità hanno lasciato Gaza ed sono entrati in Egitto per la prima volta dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas.

Anche alcuni palestinesi gravemente feriti sono stati trasferiti in Egitto attraverso il valico di Rafah per essere curati. La Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato ieri sera di aver ricevuto altri 55 camion di aiuti umanitari, portando il totale a 272 – ancora una piccola parte di ciò che gli operatori umanitari ritengono sia necessario.