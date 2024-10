Mo: Egitto, ‘escalation in Libano minaccia di infiammare l’intera regione’

1 Ottobre 2024

Il Cairo, 1 ott. (Adnkronos) – L’escalation di Israele in Libano minaccia di infiammare l’intera regione “in un modo che porterà a terribili conseguenze umanitarie e per la sicurezza”. Lo ha detto in una dichiarazione il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelaty, aggiungendo che l’Egitto respingerà qualsiasi tentativo di stabilire un nuovo status quo che violi la sovranità del Libano.