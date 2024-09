Mo: Egitto, ‘non accetteremo modifiche al Corridoio Philadelphi’

18 Settembre 2024

Il Cairo, 18 set. (Adnkronos) – L’Egitto non accetterà alcuna modifica alle norme in vigore prima del 7 ottobre per la sicurezza al confine con Gaza, incluso il Corridoio Philadelphi e il funzionamento del valico di Rafah dal lato palestinese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty in una conferenza stampa con il segretario di Stato americano Antony Blinken in visita al Cairo.

Abdelatty ha inoltre affermato che l’Egitto è pienamente solidale con il Libano in seguito all’attacco con l’esplosione del cercapersone di ieri, considerando l’incidente un affronto alla sovranità libanese. Porre fine all’aggressione di Israele a Gaza attraverso un cessate il fuoco è fondamentale per allentare le tensioni nella regione, ha aggiunto il ministro.