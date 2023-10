Mo: Erdogan, ‘Israele non si comporta ‘come uno Stato’ nella Striscia di Gaza’

Ottobre 11, 2023

Ankara, 11 ott. (Adnkronos) – “Israele non deve dimenticare che se agisce come un’organizzazione piuttosto che come uno Stato, finirà per essere trattato come tale”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, denunciando quelli che a suo avviso sono i “metodi vergognosi” dell’esercito israeliano nel contrastare Hamas a Gaza.

“Bombardare località civili, uccidere civili, bloccare gli aiuti umanitari può essere solo il riflesso di un’organizzazione e non di uno Stato”, ha spiegato il presidente turco, che usa solitamente il termine “organizzazione” per descrivere il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), che Ankara e i suoi alleati occidentali considerano un movimento terroristico.

“Crediamo che la guerra debba avere etica e che entrambe le parti debbano rispettarla. Purtroppo questo principio è gravemente violato in Israele e a Gaza ”, ha aggiunto, esprimendo indignazione per “l’uccisione di civili sul territorio israeliano” e il “massacro indiscriminato di innocenti nella Gaza sottoposta a continui bombardamenti” .