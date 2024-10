Mo: Erdogan, ‘Netanyahu sarà fermato come Hitler, Israele pagherà prezzo genocidio’

7 Ottobre 2024

Ankara, 7 ott. (Adnkronos) – “Oggi è il 7 ottobre”, da allora “50mila nostri fratelli e sorelle, per lo più bambini e donne, sono stati brutalmente assassinati. Gli ospedali, i luoghi di culto delle diverse fedi e le scuole a Gaza non esistono più. Molti giornalisti, rappresentanti di organizzazioni della società civile e ambasciatori di pace non sono più tra noi”. Inizia così il lungo post su X del presidente turco Recep Tayyip Erdogan dedicato al primo anniversario dell’attacco di Hamas, in cui denuncia che “a Gaza, in Palestina e oggi in Libano, coloro che muoiono non sono solo donne, bambini, neonati e civili innocenti, sono anche l’umanità, le istituzioni che dovrebbero servire l’umanità e il sistema internazionale…”.

“Ciò che viene massacrato in diretta televisiva davanti agli occhi del mondo da un anno esatto – spiega il suo punto di vista il presidente turco – è in realtà tutta l’umanità, tutte le speranze dell’umanità per il futuro. Oggi, ricordo con dolore le decine di migliaia di persone che sono state massacrate dal sanguinario governo israeliano a partire dal 7 ottobre, e offro le mie più sentite condoglianze ai miei fratelli e sorelle di Gaza, palestinesi e libanesi affranti che hanno perso i loro coniugi, figli e famiglie. La politica di genocidio, occupazione e invasione di lunga data di Israele deve ora finire. Non bisogna dimenticare che prima o poi Israele pagherà il prezzo di questo genocidio che porta avanti da un anno e che continua ancora”.

“Proprio come Hitler è stato fermato dalla comune alleanza dell’umanità – conclude Erdogan – Netanyahu e la sua rete omicida saranno fermati allo stesso modo. Un mondo in cui non viene tenuto conto del genocidio di Gaza non troverà mai la pace. Come Turchia, continueremo a opporci al governo israeliano, qualunque sia il costo, e chiederemo al mondo di assumere questa posizione onorevole”.