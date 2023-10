Mo: Erdogan, ‘quanti bambini dovranno morire prima che Ue chieda cessate il fuoco?’

Ottobre 26, 2023

Ankara, 26 ott. (Adnkronos) – “Gli attacchi a Gaza hanno già superato il limite dell’autodifesa e si sono trasformati in aperta crudeltà, atrocità, massacri e barbarie. La Commissione Europea ha rilasciato ieri una dichiarazione in cui afferma non possiamo ancora chiedere un cessate il fuoco. Quante persone dovranno morire, quanti bambini dovranno morire? Qual è il vostro calcolo? Quando si tratta di parole, coloro che esprimono giudizi sui diritti umani e sulle libertà ignorano da tempo il diritto alla vita del popolo oppresso di Gaza”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, intervenendo all’ottavo Consiglio della famiglia tenutosi presso il Centro culturale e congressuale nazionale di Beştepe, nella provincia di Ankara.