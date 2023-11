Mo: Erdogan, ‘tregua a Gaza temporanea fermata dello spargimento di sangue’

Novembre 29, 2023

Ankara, 29 nov. (Adnkronos) – Tayyip Erdogan ha detto di accogliere con favore la pausa nella guerra a Gaza e lo scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e Hamas come una temporanea “fermata dello spargimento di sangue” nell’enclave. Parlando ai parlamentari, il presidente turco ha affermato che le dichiarazioni del governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu stanno “diminuendo” le speranze di Ankara che la pausa possa trasformarsi in un cessate il fuoco completo, ma ha aggiunto che la Turchia intensificherà gli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco duraturo e lo scambio di ostaggi in prossimi giorni.

Erdogan ha anche dichiarato che la Turchia ha “in gran parte completato” l’evacuazione dei suoi cittadini da Gaza, dove ha ripetuto che si sta verificando un genocidio. Ha aggiunto che avrebbe discusso della guerra a Gaza durante un viaggio a Dubai che farà in settimana.