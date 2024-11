Mo: esponente Hamas, ‘pronti per tregua a Gaza e scambio prigionieri’**

27 Novembre 2024

Beirut, 27 nov. (Adnkronos/Afp) – “L’annuncio del cessate il fuoco in Libano è una vittoria e un successo importante per la resistenza” e “Hamas è pronto per un accordo di cessate il fuoco e un’intesa seria per lo scambio di prigionieri. Lo ha detto all’agenzia Afp un esponente di Hamas, componente dell’ufficio politico del gruppo. “Abbiamo informato i mediatori in Egitto, Qatar e Turchia”, ha affermato.