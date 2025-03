Mo: famiglie ostaggi a Dermer, ‘portaci un accordo oppure dimettiti’

25 Marzo 2025

Tel Aviv, 25 mar. (Adnkronos) – “Portaci un accordo sugli ostaggi entro il prossimo mese o dimettiti”. Lo ha detto l’Hostages and Missing Families Forum al ministro per gli Affari strategici israeliano Ron Dermer, a capo del team impegnato nei negoziati con Hamas, aggiungendo di volerlo incontrare e di rendere pubblico lo stato dei colloqui con il gruppo islamista.

“La campagna iniziata questa mattina nasce dalla consapevolezza che il ministro Dermer è la figura chiave nei negoziati – spiegano le famiglie degli ostaggi – È stato nominato dal primo ministro Benjamin Netanyahu per le trattative per il ritorno degli ostaggi, ma in realtà i negoziati sono in una fase di stallo e non sono stati fatti progressi. Raggiungete un accordo che comporti il ​​rilascio immediato di tutti i 59 ostaggi, oppure abbandonate il vostro incarico e dimettetevi”.