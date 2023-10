Mo: Faraone (Iv), ‘si vedono già primi distinguo, preoccupante’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “L’idea di una risoluzione comune tra tutte le forze politiche è stata vittima di chi costruisce sempre dei distinguo sulla politica estera”. Lo ha detto Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a Rainews24.

“Già nel momento stesso in cui il conflitto israelo-palestinese inizia si intravedono gli stessi, preoccupanti distinguo registrati poi anche rispetto alla guerra in Ucraina. Penso all’estrema sinistra, che si è sostanzialmente astenuta sulle mozioni degli altri partiti, o al tentativo da parte della destra di far emergere le contraddizioni politiche nel campo politico avverso – ha proseguito -. In questo momento dovremmo essere tutti insieme nel condannare unanimemente un atto terroristico, sostenere il popolo israeliano e il suo diritto a esistere. E invece una crisi drammatica è stata, come spesso accade, trasformata in una battaglia politica. E’ questo il motivo che ci ha condotto a votare, in maniera ridicola, più risoluzioni che erano in buona parte una la fotocopia dell’altra”.