Mo: Fazzolari, ‘forte immigrazione islamica porta antisemitismo nel cuore Ue’**

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – In Italia non ci sono stati “caroselli” per l’attacco di Hamas, e questo è “un buon segno, vuol dire che c’è una criticità inferiore rispetto ad altre parti d’Europa. Però dobbiamo stare attenti al fatto, nonostante si tratti di un grande tabu, che una forte immigrazione islamica porta una grande avversione al mondo ebraico nel cuore di Europa. Ormai l’antisemitismo più radicato in Europa è di matrice islamista, crea problemi di sicurezza molto forti”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, ospite della puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera, ricordando gli “attentati in Europa ai danni della comunità ebraica”.

“Dunque il livello di allerta deve essere massimo in Europa, in Italia il problema è meno presente ma non per questo il governo non sta mettendo in atto ogni misura prudenziale: il ministro Piantedosi si è messo subito a disposizione”. Questo, rimarca dunque, “non è il momento dell’ambiguità ma della chiarezza: non troveremo in Italia mai nessuno che inneggia ai tagliagole, ma la situazione è molto più complessa. Hamas è una frangia che si basa sul fondamentalismo islamico e parte dall’assunto che Israele non ha diritto a esistere. Noi dobbiamo essere chiari su questo: condanna ferma ad ogni forma di antisemitismo, compreso quello di natura islamista, e dobbiamo dire che non c’è alcuno spazio per chi nega il diritto all’esistenza di Israele. Quest’ultima è una posizione molto dibattuta in Italia, perché abbiamo diverse componenti della nostra opinione pubblica e di forze politiche, minoritarie per fortuna, che non sono chiare”, mentre “il punto di partenza deve essere questo: che Israele ha il pieno diritto di esistere e che l’Italia si relazione solo con chi riconosce pienamente questo diritto. La causa palestinese è stata inglobata in gran parte nel fondamentalismo islamico, questo ha complicato le cose”, osserva ancora Fazzolari.