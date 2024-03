Mo: Fdi, ‘abbattimento drone Houthi brillante operazione difesa’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “L’abbattimento del drone lanciato dai ribelli Houthi è stata una brillante operazione di difesa da parte del nostro cacciatorpediniere Caio Duilio, impegnato nell’operazione di difesa dei navigli nel Mar Rosso”. Così Maria Grazia Frijia, deputata di Fratelli d’Italia e membro della IX Commissione Trasporti della Camera.

“Dall’inizio dell’operazione – prosegue la parlamentare – la nave della nostra Marina Militare ha protetto decine di mercantili difendendo il diritto internazionale e la libertà dei traffici marittimi dagli attacchi terroristici, confermando la capacità dei nostri militari, l’eccellenza dei nostri mezzi e l’importanza del servizio svolto. Il Governo italiano è impegnato nella missione europea Aspides, che domani arriverà nelle aule di Camera e Senato per avere il via libera del Parlamento. Gli attacchi terroristici degli Houthi sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alla nostra economia e l’Italia sarà in prima linea per contrastare questa azione terroristica”.