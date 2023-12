Mo: figlio Shah, ‘nel futuro Stato palestinese non può esserci spazio per Hamas’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Il popolo palestinese merita di vivere in pace nel proprio Stato, ma ciò non può accadere con Hamas, che è una brutale organizzazione terroristica e che, oltre a terrorizzare civili israeliani innocenti, ha represso violentemente il popolo palestinese. I palestinesi meritano di meglio di un gruppo terroristico come loro rappresentanti”. Lo afferma in un’intervista esclusiva all’Adnkronos, Reza Ciro Pahlavi, il figlio dell’ex Shah di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, escludendo un ruolo di Hamas in un eventuale futuro Stato palestinese.