Mo: Fontana, ‘solidarietà Meloni, no a messaggi di odio e violenza’**

Febbraio 17, 2024

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Esprimo solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per quanto avvenuto a Torino. La manifestazione delle opinioni non deve trasformarsi in messaggi di odio e di violenza”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.