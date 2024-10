Mo: Fontana, ‘vicini a Tg3 e cordoglio per Ahmad Akil Hamzeh, grazie a chi rischia vita’

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Rivolgo la mia piena vicinanza e solidarietà all’inviata del Tg3 Lucia Goracci, all’operatore Marco Nicois e un pensiero di cordoglio per Ahmad Akil Hamzeh, morto a seguito dell’aggressione in Libano. Un ringraziamento lo esprimo a chi è impegnato a fare informazione in teatri di crisi, realizzando, a costo del rischio personale, un servizio prezioso e fondamentale”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.