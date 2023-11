Mo: fonti egiziane, ‘accordo su proroga 2 giorni tregua’, ma Israele smentisce

Novembre 28, 2023

Il Cairo, 28 nov. (Adnkronos) – Secondo fonti in Egitto, ci sarebbe accordo sulla proroga del cessate il fuoco di due giorni fra Israele Hamas. Lo riporta Haaretz, aggiungendo la smentita di Israele, scondo cui, la questione sarebbe tuttora in fase di esame e quindi la notizia non è ancora confermata.

In linea di principio esiste un accordo tra Israele e Hamas per prolungare il cessate il fuoco per altri due giorni alle stesse condizioni, hanno riferito fonti egiziane al quotidiano Al-Araby Al-Jadeed. Per Tel Aviv, l’attuazione dell’accordo dipende dalla capacità di Hamas di rilasciare altri dieci ostaggi israeliani al giorno, ha detto una fonte israeliana.