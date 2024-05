Mo: ‘fornisce immagini ad al Jazeera’, Israele sequestra attrezzature ad Ap

21 Maggio 2024

Gaza, 21 mag. (Adnkronos) – Funzionari israeliani hanno sequestrato una telecamera e un’apparecchiatura per la trasmissione appartenenti all’Associated Press nel sud di Israele, accusando l’agenzia di stampa di violare la nuova legge che vieta la fornitura di immagini ad al Jazeera. “L’Associated Press denuncia con la massima fermezza le azioni del governo israeliano volte a chiudere il nostro servizio di lunga data in diretta che forniva un punto di vista su Gaza attraverso il sequestro delle apparecchiature Ap”, afferma l’agenzia di stampa in una nota.

Funzionari del Ministero delle Comunicazioni di Israele sono arrivati ​​questo pomeriggio nella sede dell’Ap, nella città meridionale di Sderot, e hanno sequestrato l’attrezzatura. Hanno consegnato all’Associated Press un documento, firmato dal ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi, sostenendo che l’agenzia stava violando la legge sulle emittenti straniere del paese.

“Esortiamo le autorità israeliane a restituire le nostre attrezzature e a consentirci di ripristinare immediatamente le nostre trasmissioni dal vivo in modo da poter continuare a fornire il nostro importante giornalismo visivo a migliaia di media in tutto il mondo”, ha aggiunto l’Ap. “In conformità con la decisione del governo e le istruzioni del ministro delle comunicazioni, il ministero delle comunicazioni continuerà a intraprendere qualsiasi azione coercitiva necessaria per limitare le trasmissioni che danneggiano la sicurezza dello Stato”, ha affermato il ministero in una nota.