Mo: Forum ostaggi, ‘Israele intensifica guerra, è a poche ore da occasione persa del secolo’

16 Maggio 2025

Tel Aviv, 16 mag. (Adnkronos) – Secondo l’Hostages and Missing Families Forum, Israele è a poche ore dall'”occasione persa del secolo”, poiché intensifica le operazioni nella Striscia di Gaza invece di raggiungere un accordo per la restituzione degli ostaggi e unirsi alle iniziative diplomatiche guidate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Le famiglie degli ostaggi si sono svegliate questa mattina con il cuore pesante e grande paura per le notizie di attacchi intensificati nella Striscia e per l’avvicinarsi della fine della visita del presidente Trump nella regione”, si legge in una nota del forum.

“Un’occasione storica persa: un clamoroso fallimento israeliano. Il tentativo di bloccare le proposte sul tavolo sarà ricordato per tutta la vita”, si legge nella dichiarazione. “Queste sono ore cruciali, ore che determineranno il futuro dei nostri cari, il futuro della società israeliana e il futuro del Medio Oriente. Esortiamo il primo ministro e il presidente degli Stati Uniti a raggiungere una svolta”, afferma il forum, avvertendo che il tempo sta per scadere.