Mo: forze Israele su strage a Kfar Aza, ‘Hamas pagherà per questo’

Ottobre 11, 2023

Tel Aviv, 11 ott. (Adnkronos) – “Hamas pagherà” per la strage a Kfar Aza. Lo assicurano le forze israeliane (Idf) dopo l’orrore in questa comunità rurale vicina al confine israeliano con la Striscia di Gaza dove sono state terribilmente uccise decine di persone, anche neonati. “Questo è il kibbutz di Kfar Aza – si legge in un post delle Idf sul social X con un’immagine dall’area – Sullo sfondo c’è Gaza City. Sabato mattina i terroristi di Hamas attaccato dai campi. Alcuni sono arrivati con il parapendio. I terroristi sono andati casa per casa, massacrando bambini, madri, padri nei loro letti. Hamas pagherà per questo crimine”.