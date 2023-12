Mo: forze israeliane arrestano 20 palestinesi in Cisgiordania

Dicembre 17, 2023

Ramallah, 17 dic. (Adnkronos) – Venti palestinesi sono stati arrestati in Cisgiordania dalla scorsa notte dalle forze israeliane. Lo riferiscono in una dichiarazione congiunta l’Autorità palestinese per gli affari dei prigionieri e il Club dei prigionieri palestinesi.

Gli arresti hanno avuto luogo in diverse città, tra cui Hebron, Nablus, Ramallah e Tulkarem, si legge nel comunicato, secondo cui il numero dei palestinesi arrestati dalle forze israeliane dal 7 ottobre è ora di 4.540.