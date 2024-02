Mo: forze israeliane fanno irruzione a Jenin, scontri

Febbraio 20, 2024

Ramallah, 20 feb. (Adnkronos) – Militari israeliani hanno preso d’assalto il campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, dove si sono scontrate con palestinesi armati. Lo riporta al Jazeera, citando fonti locali, secondo le quali sarebbero in corso combattimenti feroci mentre altre soldati dell’Idf, appoggiati dai bulldozer, arrivavano in diverse zone della città, dove sono stati avvistati anche droni israeliani.

Almeno tre palestinesi sono rimasti feriti nel raid, ma, secondo testimoni oculari, le forze israeliane hanno impedito ai medici di raggiungerli.