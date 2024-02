Mo: Francia, ‘abbattuti due droni provenienti dallo Yemen sul Mar Rosso’

Febbraio 20, 2024

Parigi, 20 feb. (Adnkronos) – L’esercito francese ha abbattuto due droni sul Mar Rosso. Lo scrive al Jazeera, citando una dichiarazione del ministero della Difesa di Parigi, che ha affermato che le sue navi da guerra “hanno rilevato molteplici attacchi di droni provenienti dallo Yemen nelle zone di pattugliamento nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso meridionale. I velivoli senza pilota sono stati attaccati e distrutti”.

La dichiarazione non fa alcun riferimento agli Houthi, il gruppo yemenita che ha preso di mira le navi commerciali nel Mar Rosso sin dai primi giorni della guerra di Israele a Gaza, in solidarietà con i palestinesi.

La Francia è membro della coalizione guidata dagli Stati Uniti per contrastare gli attacchi degli Houthi, ma finora non ha partecipato ad attacchi aerei sul territorio yemenita, come hanno fatto Stati Uniti e Regno Unito.