Mo: Fratoianni a Donzelli, ‘squadrismo intenzionale, dovreste vergognarvi’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Non siamo davanti a uno squadrismo verbale preterintenzionale, siamo davanti a uno squadrismo intenzionale. C’è una cosa istituzionalmente molto grave: organizzare un’azione squadrista, un’azione strumentale di fronte alla tragedia in corso in Medio Oriente”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, prendendo la parola nell’aula di Montecitorio a fine seduta, dopo le proteste delle opposizioni per le accuse dell’onorevole Donzelli di sostegno al terrorismo.

“Nelle aule parlamentari del nostro Paese e nel dibattito nel Paese – prosegue – tutte le forze politiche hanno condannato senza alcuna ambiguità l’attacco terroristico di Hamas. Ma c’è una parte di questo Paese, e sono orgoglioso di esserne parte, che non rinuncia a capire, a cercare di comprendere e di ragionare. Che non rinuncia a dire che l’unica soluzione possibile per garantire sicurezza allo Stato di Israele e per ricostruire quella terra martoriata è fare in modo che il terrorismo venga isolato e contemporaneamente ai palestinesi venga garantito un futuro. Tacciare coloro che chiedono questo e che dicono che il diritto alla difesa di Israele, che nessuno mette in discussione, si svolga e si sviluppi entro i limiti del diritto internazionale, che a Gaza siano restituiti acqua, elettricità e cibo, e che non ci siano bombardamenti discriminati su 2 milioni di civili, caro onorevole Donzelli, non può essere tacciato di sostegno o fiancheggiamento alle organizzazioni terroristiche”.

E poi sempre riferendosi a Donzelli conclude: “Ci avete già provato, è stato lei in quest’aula ad accusare dei parlamentari della Repubblica di essere amici dei terroristi solo perché svolgevano il proprio mandato. Ci avete già provato, ci ricascate. È squadrismo intenzionale, vi dovreste vergognare e smetterla una volta per tutte”.